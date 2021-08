Het ziet er naar uit dat Crusader Kings III, een strategiegame die vorig jaar uitkwam voor pc, ook op consoles gaat uitkomen. Dit blijkt uit een vermelding bij het Taiwanese Digital Gamerating comité.

De game is al beschikbaar via Steam, Paradox, Microsoft Store en Game Pass voor pc. De kans is dus groot dat degene die nu al Game Pass abonnee zijn, de game straks zonder extra kosten kunnen spelen op hun Xbox. De overstap naar consoles is echter nog niet bevestigd en het zou voor de franchise de eerste release buiten de pc om zijn. Wij wachten nog even het officiële woord van ontwikkelaar Paradox Interactive af, wat normaal gezien nooit lang zal uitblijven.

Benieuwd wat je van Crusader Kings III mag verwachten? Check de trailer met uitleg hieronder.