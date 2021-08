Het was de bedoeling dat op 4 juni 2021 alle versies van Sniper Ghost Warrior Contracts 2 zouden verschijnen, alleen gooide de PlayStation 5 roet in het eten. Deze versie werd uitgesteld naar augustus, maar CI Games heeft de game nu alsnog beschikbaar gesteld.

Je kon Sniper Ghost Warrior Contracts 2 al op de PlayStation 5 spelen, omdat de PS4-versie wel op de afgesproken releasedatum uitkwam. Heb je toch gewacht tot de game op de current-gen console van Sony te spelen is, dan speel je het spel met betere graphics en textures. Je hebt tevens de keuze uit twee grafische modi. Visual Mode schotelt je 4K en 30fps voor en Performance Mode speel je in 2K op 60 frames per seconde. Natuurlijk wordt ook de DualSense ten volste benut en de laadtijden zijn een stuk korter.

De PlayStation 5-versie van Sniper Ghost Warrior Contracts 2 wordt in fysieke vorm als ‘Elite Edition’ en in digitale vorm als ‘Ultimate Edition’ aangeboden. Voor beide geldt dat het extra content met zich meebrengt, als goedmaker voor het lange wachten. De extra content is als volgt:

Crossbow Carnage DLC-pack: Silent Hunter-kruisboog – kan drie soorten munitie afvuren, waaronder de spectaculaire explosieve pijl. Een beetje moordenaar kan niet zonder

Model 550 TRV-snipergeweer – licht en wendbaar. Met dit wapen richt je snel en schiet je nog sneller

Mad Sheriff 9-revolver – een revolver die ervan droomt een shotgun te zijn en vijanden bestookt met kogels en hagelsalvo’s

Car K8-aanvalsgeweer – nauwelijks terugslag in de volautomatische stand. Lekker man

Zeb-bruh-wapenskin – omdat strepen nooit uit de mode gaan Lock n’ Load DLC-pack: ZXR .45 ACP – Dit is niet alleen de enige SMG met demper in de game, maar de ZXR .45 ACP heeft ook de grootste kogels en is daarmee een wapen van formaat in je arsenaal

Kings Arms-shotgun met afgezaagde loop – De enige shotgun die in het handvuurwapenvak gaat, daar waar pistolen normaal de dienst uitmaken. Een zeer verleidelijke keuze.

Giovanni Mk12 Auto – De enige shotgun met demper in de game. De vijand heeft geen idee wat hem overkomt.

Prescot SR-9-pistool – Uitgerust met de beste demper in de game. Een must voor tactische korteafstandsgevechten.

Fire & Ice-wapenskin Abstract Assassin DLC-pack: Het DLC-wapenskinpack Abstract Assassin mag je niet missen als je wilt dat iedereen naar je kijkt… voordat je hun hoofden laat exploderen. Met drie knalskins: Paint Spill, Round Geometrical Painted en Dark Hex Camo.

Graffiti Glow Skin: In een kunstzinnige bui? Dan zit je goed met het DLC-pack Graffiti Glow, met een must-have wapenskin voor als je wilt opvallen. Besmeur de vijand met kogels met deze wapenskin voor alle geweren.

Dark Sky Skin: Ken geen hemelse genade met het DLC-pack Dark Sky. Het bevat een kosmische, blauwe wapenskin voor alle geweren. Laat het kogels regenen!

Voor de release van de PlayStation 5-versie van Sniper Ghost Warrior Contracts 2 is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven en die kan je hieronder zien.