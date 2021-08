Beschik je over een PlayStation VR-headset en ben je op zoek naar een nieuwe game, dan raden we je aan de PlayStation Store te bezoeken. Sony heeft namelijk een nieuwe sale gelanceerd en daarmee kan je tot 75% korting krijgen op een brede variatie van titels.

Met ruim 200 games in de aanbieding, is er volop keuze en hieronder hebben we een greep uit het aanbod geplaatst. Voor het complete overzicht van alle aanbiedingen, kan je natuurlijk hier in de PlayStation Store terecht.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – €14,99

Rick and Morty: Virtual Rick-Ality – €11,99

Creed: Rise to Glory – €9,99

GORN – €9,99

Blood & Truth – €19,99

Drunkn Bar Fight – €10,79

DOOM 3: VR Edition – €9,99

The Walking Dead Onslaught – €17,99

The Walking Dead: Saints & Sinners – Tourist Edition – €32,49

Fruit Ninja VR – €10,19

Bullet Roulette – €3,59

Floor Plan – €2,99

The Inpatient – €9,99

Sairento VR – €11,99

Ski Jumping Pro VR – €9,99

Pinball FX2 VR – Universal Classics Pinball – €5,99

Red Matter – €8,99

Persona 3: Dancing in Moonlight – €9,89

The Wizards – Enhanced Edition – €7,49

Guns’n’Stories: Bulletproof VR – €2,99

Skyworld – €14,99

Eden-Tomorrow – €9,99

Arizona Sunshine – Deluxe Upgrade – €4,99

Sprint Vector – €7,49

In Death – €11,99

CoolPaintrVR Deluxe Edition – €7,49

Hatsune Miku: VR Future Live – 1st Stage – €7,49

NBA 2KVR Experience – €7,49

End Space – €5,99

