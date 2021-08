De initiële aankondiging van SKATE 4 gebeurde inmiddels al meer dan een jaar geleden en, behalve een teaser video, weten we eigenlijk bijster weinig over wat het volgende deel in de populaire franchise ons zal brengen. Helaas hebben we nog steeds geen gameplaybeelden voor jullie, maar wel ander leuk nieuws.

Middels de onderstaande tweet heeft EA namelijk laten weten dat de volgende SKATE game ook de eerste game in de franchise zal worden die naar pc zal komen. Dit is enigszins opvallend, want SKATE games kwamen voordien enkel uit op consoles en de besturing was erg afgestemd op de sticks van een controller. Het is dus afwachten om te zien of een muis en toetsenbord datzelfde gevoel kunnen geven!

Bekijk de tweet hieronder.