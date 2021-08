Elysium Game Studio heeft Shadow of Conspiracy: Section 2 aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een exacte releasedatum werd echter niet onthuld.

De game is een verhaal gedreven third- en first-person action RPG, die zowel de mechanics uit een typische shooter en stealth game combineert in uitdagende gevechten die zich afspelen in Berlijn 2087. Je onderzoekt de moord op een politiecommandant en tracht een jong meisje te vinden die de sleutel is tot het oplossen van de puzzel. Tijdens je onderzoek krijg je te maken met thema’s als liefde, schuldgevoel, vriendschap, opoffering en verraad.

De trailer kan je alvast hieronder bekijken.