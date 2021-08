Xbox heeft bekendgemaakt dat zij een nieuwe partnerschap zijn aangegaan. Ditmaal zijn zij in zee gegaan met ‘The Football Association’, oftewel de FA. En dat is de Engelse voetbalbond die de FA Cup, FA Community Shield en meer organiseert, ook hebben ze een hand in de Premier League, alsook Football League.

Xbox wordt de officiële gaming partner voor alle Engelse nationale teams door deze samenwerking. Dit zijn zowel de mannen als vrouwen en het nationale e-team. Het gaat om een meerjarig contract, maar exacte cijfers zijn niet bekend.

Volgens het Amerikaanse bedrijf hebben zij en de FA dezelfde visie en dat is om iedereen het beste in zichzelf boven te laten halen, ongeacht wie je bent of hoe je eruitziet. Daarom is de partnerschap tussen beide partijen een logisch gevolg.