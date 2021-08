Je hebt het misschien gemist, maar vorige week kwam er een heuse PlayStation 5-exclusive uit. Om deze toch even onder de aandacht te brengen, hebben we de lanceringstrailer voor je. Deze kan je onder dit bericht bekijken.

De game in kwestie is Timothy’s Night. Hierin speel je als gangster die een invasie van buitenaardse wezens probeert af te wenden. Dit doe je in een open wereld, waar je het hoofdverhaal kunt volgen en af en toe wat zijmissies kunt ondernemen.

De game is nu verkrijgbaar in de PlayStation Store voor € 19,99 en bij interesse kan je hier terecht.