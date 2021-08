De BCC gaat op korte termijn weer een nieuwe voorraad PlayStation 5 consoles verkopen en om iedereen een eerlijke kans te geven, zijn de inschrijvingen weer opengegaan. Het is nu mogelijk om je in te schrijven voor twee verschillende PlayStation 5 modellen en dat kan tot morgenmiddag 14.00 uur.

De twee modellen worden met extra producten gebundeld en dat is als volgt:

PlayStation 5 Digital Edition + Zwarte controller & SteelSeries Arctis 3 headset

PlayStation 5 Disc Edition + DualSense controller & SteelSeries Arctis 3 headset & Ghost of Tsushima: Director’s Cut

De digitale PlayStation 5 in deze bundel kost € 539,97 en de disc editie kost in deze bundel € 714,96. Je kunt je hier inschrijven en als je uitgeloot wordt, dan krijg je vanzelf bericht van BCC om de aanschaf in orde te maken.