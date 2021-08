Uitgever Nekki en ontwikkelaar Banzai games onthullen middels een trailer hun nieuwste game genaamd ‘Spine’. De game belooft teamgevechten boordevol actie en die zullen de adrenalinemeter tot de nok toe vullen.

In de game, waarin je een team opstelt met verschillende helden die ieder hun eigen manier van aanpak hebben, maak je gebruik van ‘Spine Technology’. Dit is een drugs-achtige boost die je kunt gebruiken om je vijanden te overmeesteren.

De onderstaande trailer is vooral bedoeld om de toon meteen juist te zetten. De visuals zijn prachtig en de sfeer is direct goed. Helaas is het slechts een korte introductie en zullen we nog even moeten wachten op gameplay.

De game staat gepland voor een release op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een datum werd nog niet bekendgemaakt.