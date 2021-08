Gamers zijn altijd een beetje huiverig als het om verfilmingen van games gaat, maar eerlijk is eerlijk, wat tot nu toe te zien is van de Resident Evil reboot film ziet er veelbelovend uit. Deze nieuwe film van Paul Anderson, die Resident Evil: Welcome to Raccoon City heet, zou enger en ruiger moeten zijn dan de voorgaande films.

Op de onderstaande afbeeldingen zijn Kaya Scodelario als Claire Redfield en Avan Jogia als Leon Kennedy in hun iconische outfits uit de tweede game te zien. Verder krijgen we Chris Redfield en Jill Valentine ook te zien in de Spencer Mansion, en een shot van Lisa Trevor.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City zou vanaf november dit jaar te zien moeten zijn in de bioscoop.