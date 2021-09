Eens in een ver verleden, werden wij lekker gemaakt met (gameplay)beelden van Prey 2. De opvolger van de sci-fi shooter, waarin een indiaan de hoofdrol speelde. Die werd echter ingeruild door een Air Marshall, die een premiejager is in een alien wereld. Indrukwekkende beelden destijds, maar helaas werd dit oorspronkelijke project geannuleerd, Arkane Studios nam het IP over en we kregen een reboot van de Prey franchise. Eind vorig jaar kregen wij Cyberpunk 2077 voorgeschoteld om daarin de cyberpunk sfeer te kunnen omarmen, maar zoals iedereen inmiddels weet, ging dit tevergeefs.

Eén individu neemt het heft in eigen handen en maakt liever zelf een project dat de sfeer van een Prey 2 en Blade Runner moet nabootsen en dat in een game genaamd Vigilance 2099. Hierin speel jij ook als een premiejager en de beelden die je hieronder kunt bekijken zien er sfeervol genoeg uit om geïntrigeerd te raken door dit project. De game valt binnenkort te ondersteunen op Kickstarter, maar de ontwikkeling van de game kan zeker nog even duren. Maar zoals we bij Lost Soul Aside hebben gezien, kan een grote partij zich interesseren in zo’n dergelijk project en er een groot budget tegenaan slingeren. Wie weet wordt het niks, maar misschien wordt het juist een knaller. Een mooie reden om Vigilance 2099 in de gaten te houden.