In 2015 kwam het tweede deel van de Tomb Raider reboot een jaar lang exclusief naar de Xbox One. Zo moesten de PlayStation gamers even geduld hebben voordat zij met Lara Croft in Rise of the Tomb Raider het nieuwe avontuur konden meemaken. Zoals wel vaker gaat met exclusieve deals, al dan niet tijdelijk, ontstond hier de nodige commotie over bij de fans. Het is immers niet bepaald consumentvriendelijk.

Enfin, dat is een andere discussie, want nu is naar buiten gekomen dat deze deal Microsoft ongeveer 100 miljoen dollar heeft gekost. Nogal een omvangrijke som geld, maar het kan meer omvatten dan uitsluitend exclusiviteit. Andere inbegrepen kosten kunnen namelijk ook marketing betreffen of een voorschot op de winst, wat verwacht werd. Punt is wel dat er steeds meer en meer bekend raakt over wat de kosten zijn voor dit soort tijdelijke exclusieve deals.

Rise of the Tomb Raider exclusivity deal with Microsoft was worth $100 million.

Other stuff. pic.twitter.com/BH6TkhI9eL — Timur222 (@bogorad222) August 30, 2021

Bij de rechtszaak tussen Epic en Apple werd bijvoorbeeld onthuld dat de deal om Borderlands 3 voor een half jaar exclusief op de Epic Games Store te hebben zo rond de 110 miljoen dollar waard was. Eveneens een flink bedrag als je dit vergelijkt met wat Microsoft heeft moeten neerleggen voor de Tomb Raider game. Kortom, het geeft een idee wat bedrijven er zoal voor over hebben om voor een bepaalde periode de consument naar hun platform te lokken.