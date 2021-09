Soms kom je iets tegen, dat niet zozeer nieuws is, maar wat wel even gedeeld mag worden. We kennen allemaal de opstartgeluiden van de verschillende PlayStation consoles, maar heb je die weleens in a capella gehoord? Voor de niet ingewijden: a capella is een muziekterm voor zingen zonder instrumentale begeleiding, meestal door een koor. In dit geval uitgevoerd door MayTree.

Naast de bekende PlayStation geluiden staat hun YouTube kanaal vol met bekende popcultuur referenties. Denk hierbij aan de intro’s van bekende filmmaatschappijen zoals Fox en Disney. Ik heb zelf even zitten kijken, maar ik moet zeggen dat die van de Grand Theft Auto games toch echt wel de beste zijn. Doe eens gek en waag een poging. Welke a capella uitvoering bevalt jullie het meest?