Via Kickstarter heeft ontwikkelaar Ninth Exodus zijn doelen behaald voor een wel heel bijzondere game, die FPS- en RPG-elementen weet te combineren. Gooi daar een Deus Ex en System Shock saus overheen en je krijgt Peripeteia. Een game die zich afspeelt in een post-sovietpunk setting, waarin je de rol van Marie, een getrainde super-soldier/assassin aanneemt, die nu als huurling werkt. Aan jou de keuze om te vechten tegen het onderdrukkende regime óf je juist bij ze aan te sluiten.

Met een aantal key features onderscheidt Peripeteia zich van veel andere games binnen dezelfde genres:

Immersieve gameplay – Maak gebruik van je omgeving. Stapel kratten op elkaar om jezelf achter te verschuilen, gooi flesjes om soldaten af te leiden en hack jezelf naar binnen door codes te vinden.

– Maak gebruik van je omgeving. Stapel kratten op elkaar om jezelf achter te verschuilen, gooi flesjes om soldaten af te leiden en hack jezelf naar binnen door codes te vinden. Massieve levels – Baan je een weg door deze donkere betonnen jungle. Plunder wapens en munitie en probeer geheimen te ontdekken.

Baan je een weg door deze donkere betonnen jungle. Plunder wapens en munitie en probeer geheimen te ontdekken. Intense shootouts – Schiet jezelf door de game met prachtige slomo’s.

Schiet jezelf door de game met prachtige slomo’s. Iventory Tetris – Organiseer je inventory goed, want je kunt niet alles lukraak oppakken á la Resident Evil: Biohazard.

Organiseer je inventory goed, want je kunt niet alles lukraak oppakken á la Resident Evil: Biohazard. Intens verhaal – Het verhaal van Peripetia is er een die je altijd bij zal blijven.

Het verhaal van Peripetia is er een die je altijd bij zal blijven. Prachtige soundtrack – Om het af te maken hebben maar liefst zes artiesten bijgedragen aan de grimmige sfeer in de game.

Om te zien of het het wachten waard is, heeft de ontwikkelaar Ninth Exodus een launch trailer gedeeld die je hieronder kunt bekijken. Als dat nog niet genoeg is, kun je de demo alvast downloaden via Steam.

De game zal verschijnen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch alsook de pc via Steam aan het einde van 2022.