De PlayStation Plus games voor september zijn vandaag live gegaan in de PlayStation Store. Hierdoor kun je als abonnee weer een drietal games binnenhalen om te spelen op je PlayStation 4 en PlayStation 5. De line-up voor deze maand is niet verkeerd, want het zijn drie mooie titels.

Gezien alles live is gegaan onder het PlayStation Plus kopje in de PlayStation Store, kan je hier nu Overcooked! All You Can Eat downloaden. Voor Hitman II kan je hier terecht en hier kun je Predator: Hunting Grounds vinden. Om een indruk van de drie games te krijgen druk je hieronder op play.