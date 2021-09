Af en toe heb je wel eens de noodzaak om je mobiel op tafel te plaatsen en er wat op te bekijken. Zo heb je daarvoor van die plakdingen, die ervoor zorgen dat je je smartphone als een Nintendo Switch in table top modus kan zetten.

Om geheel in de Nintendo sferen te blijven, kan je nu via My Nintendo een Zelda smartphone ring aanschaffen via je opgespaarde Nintendo punten. Uiteraard moet je nog verzendkosten betalen, maar die zijn slechts een paar euro. Hieronder kun je de ring zien en je kan hier klikken om het in huis te halen.