De MechWarrior-reeks is al een flink aantal jaar niet meer te spelen op PlayStation-consoles. Daar komt binnenkort echter verandering in, want MechWarrior 5: Mercenaries komt naar de PlayStation 4 en 5.

MechWarrior 5 verscheen in 2019 al voor de pc en eerder dit jaar kwam de game ook naar de Xbox. Op 23 september zal het spel uitkomen voor de PS4 en 5. Hier zit tevens de uitbreiding ‘Heroes of the Inner Sphere’ bij inbegrepen.

De PlayStation 5-versie zal gebruikmaken van de adaptieve triggers en de haptische feedback van de DualSense. Of er ook een hogere resolutie en/of framerate zal zijn voor PS5-gebruikers is niet bekend.

Om je een idee te geven wat je van MechWarrior 5: Mercenaries kunt verwachten, hebben we een gameplaytrailer opgedoken. Deze toont de pc-versie, maar de game zal er niet heel veel anders uitzien op de consoles van Sony.