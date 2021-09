Enkele weken terug lieten we weten dat Toy Soldiers HD uitgesteld werd naar 9 september 2021, maar ook die datum is niet meer haalbaar.

Uitgever Accelerate Games en ontwikkelaar Signal Studios laten namelijk weten dat Toy Soldiers HD zijn verwachte releasedatum niet zal halen. De game is opnieuw met 3 weken uitgesteld en verschijnt naar verwachting op 30 september 2021 op de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en op PC via Steam.

Om de pijn voor de fans enigszins te verzachten heeft men wel een nieuwe gameplay video vrijgegeven die je hieronder kan bekijken.