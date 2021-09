In de afgelopen jaren heeft Sony meermaals een digitale uitzending georganiseerd in het teken van z’n aankomende games. Dit onder de noemer ‘State of Play’, maar vandaag pakt Sony het wat anders aan. We mogen namelijk een PlayStation Showcase verwachten.

Gezien er een andere benaming op van toepassing is, impliceert dat we een grotere en belangrijkere show krijgen dan normaliter het geval is. Met 40 minuten is de PlayStation Showcase qua duur ook langer dan een reguliere State of Play uitzending.

Hoe dan ook, het belooft een interessante show te worden en vanzelfsprekend kun je die hier live volgen. De showcase gaat om 22.00 uur van start en al het nieuws lees je nadien ook hier op PlaySense.