Review | EPOS B20 – Bij microfoons denkt men uiteraard aan een streamer set-up. Voor de camera moet het er allemaal spik en span uitzien en daarom mag een microfoon ook best een mooi design hebben. Althans, het is een gedachte die niet onwerkelijk zou zijn geweest toen EPOS de B20 aan het ontwerpen was. EPOS heeft sinds hun imago verandering een erg zakelijk uiterlijk doorgevoerd bij de meeste van hun producten. De H3 headset heeft een mooi redesign ondergaan, maar nu is ook aan de microfoon te merken dat een strak, modern en vooral nette uitstraling helemaal EPOS eigen is. De vraag is nu natuurlijk of je ook goed te verstaan bent via de EPOS B20 microfoon.

Microfoon, uiterst mooi design

Ik liet het al een beetje doorschemeren, maar EPOS kiest voor een strak en net design met de B20. De voet van de microfoon is simplistisch vormgegeven, hij is rond met een simpele steel die de microfoon vasthoudt. De spraakontvanger zelf is erg fors, maar niet zonder reden. Je hebt aan de voor- en achterkant verschillende knoppen: de voorkant behuisd de volume- en muteknoppen en de achterkant bevat nog een knop waarmee je kunt instellen hoe de microfoon het geluid moet opvangen (omni-directioneel, bi-directioneel, cardiod en stereo) en erboven vind je de gain knop. De onderkant van de microfoon heeft nog een mini-jack aansluiting, alsook een USB-C uitgang, waarin je de kabel kan steken om het zo op pc of console aan te sluiten (USB-A).

Deze kabel kan subtiel vanonder de ronde voet weggevoerd worden, waardoor het design te allen tijde mooi blijft in zijn presentatie. Je kan het merken: ik ben erg te spreken over de looks van deze microfoon en hier heeft EPOS dan ook een extra punt mee verdiend. Je hebt ook niet te maken met extravagante designkeuzes, nee het is lekker subtiel en zakelijk voor een onopvallende presentatie. Mocht je in het bezit zijn van een microfoonarm, dan kan je de B20 hier natuurlijk ook aan hangen. Op de bovenkant van de microfoon zit het logo van EPOS verwerkt, waarmee het design tot in de puntjes verzorgd is.

Ambitieus in performance, misschien wel te…

Hoe klink je? De grote hamvraag natuurlijk. Erg goed is het korte antwoord. De B20 zorgt voor een vooral natuurlijke presentatie van je stem, wat ervoor zorgt dat je altijd goed verstaanbaar bent op een erg correcte manier. Maar er mist wel iets van body bij de tonen. Zo mist er wat bass en je stem is iets scheller dan het eigenlijk hoort te zijn. Wat een groter probleem is bij de B20, is dat je een kleine ruis of hiss hebt bij het opnemen of weerklinken van je stem. Het mist dus wat zuiverheid bij gebruik, maar het is niet iets wat gelijk een wereldprobleem vormt bij dagelijks gebruik.

De omgeving speelt wel een zeer grote rol bij het meest optimale gebruik van de B20. De microfoon pikt namelijk behoorlijk wat van je omgeving op en dat kan bij sommige set-ups een probleem vormen. Als ik bijvoorbeeld de gain op het minimum zet, kan ik op ongeveer 5 meter afstand nog geluid oppikken. Hoewel een behoorlijke prestatie, is dat niet per se wat je wilt. Het komt er eigenlijk op neer dat de noise cancellation niet optimaal is. Om het een en ander correct te krijgen bij de B20 is het daarom aan te raden om de software van EPOS te downloaden. De EPOS Gaming Suite bied je namelijk veel opties om de microfoon te configureren. Je kan de gain aanpassen, het geluid, eigenlijk alles wel.

Veel sleutelwerk

Hier ligt eigenlijk ook wel het grootste probleem. Je moet er echt even voor gaan zitten om de juiste instellingen te pakken te krijgen om zo fijn mogelijk de B20 te kunnen gebruiken. Vooral de sweetspot vinden tussen het verminderen van je omgevingsgeluid en je stem weergave, is wat huiswerk. Dit moet eigenlijk veel simpeler kunnen. Hierbij is het ook een belemmering dat de B20 als default audio output apparaat ingesteld moet worden, om dan pas gebruik te kunnen maken van de software. Onnodig en raar. Zodoende is het maar moeilijk om de adviesprijs van €200,- te rechtvaardigen. Het is namelijk een fors bedrag voor een product wat behoorlijk wat instelwerk nodig heeft wil je er optimaal van kunnen genieten.