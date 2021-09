Review | EPOS H3 Hybrid – Headsets zijn er in verschillende soorten en maten. Hierin wenden wij ons tot de bedraade soort, die je in de controller of USB-poort dient te pluggen of de draadloze variant. EPOS heeft een middenweg gevonden, althans de H3 Hybrid moet deze middenweg bieden. Deze headset neem ik dan ook dit keer ter onderzoek om te kijken of het hybride concept goed tot zijn recht komt. Daarbij is het belangrijk om na te gaan of het geluid niet slachtoffer is geworden van een idee dat op papier mooi klinkt.

Een bekend gezicht

Zoals de naam al weggeeft, is de headset eigenlijk een H3 headset die ik eerder heb gereviewed. Zo zijn de looks ook praktisch hetzelfde. Ten opzichte van de voorgaande GSP 600 headsets en GSP 370, is het design nu moderner en vooral ronder in afwerking. De witte variant die ik in dezen heb, heeft middelgrote earcups, wat wederom voor de wat grotere oren te klein is. Heb je kleine oortjes of een paar luisteraars van middelgroot formaat, dan zijn de earcups erg comfortabel. Mijn gemiddelde oren passen er dus echt precies in. Het valt op dat EPOS de earcups standaard aanbiedt in dit formaat, dus bij dezen de oproep dat er gekeken mag worden naar headsets die een maat grotere earcup aanbieden.

De afwerking is voor de rest erg premium. De hoofdband is een mix van stof met leer en voelt erg fijn aan. Omdat het een hybrideversie is van de H3, zijn er een paar dingen volledig anders benaderd. Op de linker earcup heb je de powerknop en op de rechter earcup heb je de Bluetooth knop voor het draadloze gebruik. Ook bestaat er nu de mogelijkheid om de microfoon los te koppelen en de headset om te toveren tot een pure koptelefoon. In de doos heb je naast de benodigde kabels (USB-C oplaadkabel en mini-jack) ook een plastic schijf, die de aansluiting van de microfoon kan bedekken. Als een magneet klik je het erop, maar schuif je het er ook weer gemakkelijk vanaf. Hierbij moet je wel opletten dat je de schijf niet kwijtraakt, want je kunt dit niet ergens in de headset opbergen mocht je de microfoon willen gebruiken.

Geluid is anders dan verwacht

Gezien de naam is een vergelijking met de normale versie van de H3 headset geen onlogische. Er zit qua geluid echter een behoorlijk verschil tussen de twee modellen, wat je eigenlijk niet zou verwachten. De H3 Hybrid heeft veel minder bass (ook bij het maximaal instellen hiervan, waarover later meer), maar vooral de middentonen liggen net even te hoog. Ook de hogere tonen zijn te veel naar de achtergrond geschoven, waardoor je bij het totaalplaatje vrij muffled geluid hebt. Een flinke stap terug tegenover de H3, die toch erg zuiver klinkt en vooral wat voller. Er mist body in de H3 Hybrid en door de net te hoge middentonen, heb je eigenlijk out-of-the-box beter geluid bij de normale H3 headset.

Want hoewel de headset altijd aan moet staan voor elk soort gebruik, is er nog altijd het probleem dat je de equalizer aanpassingen niet op de headset kan opslaan. Zo is de headset (wederom) eigenlijk het meest boeiend om op een pc te gebruiken. De ruimtelijkheid is in deze gelukkig wel gewoon prima, maar enkel op pc heb je de mogelijkheid om via de EPOS Gaming Suite de 7.1 spatial optie aan te vinken. Maar daarnaast kom ik op de pc een ander probleem tegen. Met een GSX 1200 Pro (DAC) in bezit, wordt de set-up een rare. Als ik het via de mini-jack aansluiting wil aansluiten, moet de headset weer aangezet worden en krijg je uiterst gecomprimeerd geluid. Geen aanrader, maar wel even de moeite waard om het uit te testen mocht je hier interesse in hebben.

Hybrid staat nu voor onhandigheid

En dat is toch wel het grootste probleem van deze headset. Terwijl het twee opties voor gebruik wil aanbieden, is de meest simpele optie gelijk de meest ingewikkelde. De headset gaat voor € 179,- over de toonbank, maar voor € 60,- minder heb je de normale H3 headset met veel minder poespas wat het in potentie een betere keuze maakt. De accuduur is namelijk rond de 20 uur als je het via de controller naar keuze (en daarmee platform naar keuze) wilt gebruiken. Kortom, met bedraad gebruik heb je het euvel van een draadloze headset te pakken – de accuduur in de gaten houden – en dat zou in dit concept simpelweg niet moeten.

De Bluetooth mogelijkheid is daarentegen gewoon goed. De accuduur gaat met puur Bluetooth gebruik zeker anderhalf keer langer mee dan bij het gamen en dat is gewoon prima. Het is alleen weer zo raar dat de vrouwelijke stem erg inaccuraat de resterende accuduur aangeeft. Met een beetje opladen via de console wordt bijvoorbeeld aangegeven dat meer dan 60% van de accu is opgeladen. Als ik de headset op USB-C op hetzelfde moment aansluit op pc, krijg ik weer 80% te horen. En dat is hetzelfde als de headset volledig is opgeladen.

De microfoons zijn in orde

Eerder hebben wij aangegeven dat de microfoon te ontkoppelen valt, maar we hebben nog geen woord gerept over hoe de kwaliteit nu eigenlijk is. De microfoon laat je helder en goed weerklinken, maar biedt daarin je stem wel in een wat koudere klank. Je klinkt niet echt vol, maar er is ook weer geen sprake van radiokwaliteit. Je bent gewoon erg duidelijk te verstaan zonder verdere bijzonderheden. Dit is ook precies wat je wilt en daarmee is de microfoon een geslaagd onderdeel. Hetzelfde geldt voor de ingebouwde microfoon. Als je de microfoon ontkoppeld hebt, kan je via Bluetooth via je mobiel middels de ingebouwde microfoon gewoon je gesprekken voeren. De kwaliteit is in deze erg vergelijkbaar met de normale microfoon, maar het wil weleens gaan galmen of schel overkomen.