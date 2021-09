We weten inmiddels dat de Steam Deck eraan zit te komen. De handheld draait op de SteamOS 3. Dit is de nieuwste versie van Valve’s eigen besturingssysteem, dat op Linux is gebaseerd. Hoewel het op de Steam Deck lanceert, maakt SteamOS 3 uiteindelijk ook de overstap naar de pc. De huidige Big Picture Mode komt daarmee volledig ter vervallen.

SteamOS 3 is namelijk niet alleen op handhelds gericht, maar moet het werken met een controller op de pc-versie van Steam ook makkelijker maken. Met dank aan Pavel Djundik kun je in dit artikel alvast wat afbeeldingen bekijken van de nieuwe grafische interface. Let wel op, deze komen van een zogenaamde ‘Developer Build’ en kunnen nog veranderen.