Af en toe wordt er een game aangekondigd die meteen in het oog springt. WUCHANG: Fallen Feathers is er zo eentje. Een Chinese actie-RPG met horrorinvloeden, die in de eerste trailer alvast stevig in zijn kaarten laat kijken. We krijgen immers meteen achttien (!) minuten aan gameplay voorgeschoteld.

WUCHANG: Fallen Feathers speelt zich af gedurende de Ming dynastie. Je verkent het Imperiale China – een spelwereld die, afgaande op de onderstaande beelden, uitermate sfeervol is – en bindt de strijd aan met bovennatuurlijke krachten, die de bewoners het leven zuur maken. Klinkt interessant, toch?

We gaan wel nog even op de titel moeten wachten. WUCHANG: Fallen Feathers zal immers pas in de loop van 2024 in de winkelrekken belanden, en dat voor pc én de huidige generatie consoles.