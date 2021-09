De Call of Duty: Vanguard beta is voor dataminers weer een prachtige bron van informatie en dat levert ons nu een overzicht op van de maps voor de multiplayer. We weten al dat de game zal lanceren met 20 verschillende maps en uit informatie die in de beta gevonden is, weten we nu precies wat de namen zijn.

De 20 maps voor de game zijn bedoeld voor de gewone multiplayer en in aanvulling daarop is Call of Duty: Vanguard nog voorzien van vier extra maps voor de Champions Hill arenamodus. Ook zit er nog een map voor de Zombies modus bij. Hieronder de gevonden maps op een rijtje:

Multiplayer

Berlin

Bastion

Bocage

Casablanca

Castle (World at War remake)

Das Haus

Demyansk

Dome (World at War remake)

Desert Siege

Factory

Gavutu

Hotel Royale

Numa

Numa-Numa

Oasis (Modern Warfare 3 remake)

Paradise

Red Star

Shipment

Sub Pen (World at War remake)

Tuscan

Champions Hill

Airstrip

Train Yard

Courtyard

Market

Zombies

War of the Dead

Tot slot zijn er in de beta ook nog een aantal modi en Operators gevonden. De nieuwe modi zijn: Arms Race, Control, Crawl, Minefield en Patrol en qua Operators mogen we er zes bij de release verwachten, die later aangevuld zullen worden met nog vier anderen (onderste vier in het lijstje).

Beatrice (French)

Constanze

Solange

Shigernori

Padmavati (Hindi)

Halima

Lewis

Francis

Isabella

Liu

Call of Duty: Vanguard is vanaf 5 november verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.