Zoals we nu elke week mogen verwachten, geeft Epic Games ook volgende week weer een gratis games weg via hun storefront. Nu weten we ook welke titel dat dit keer zal zijn!

Vanaf 30 september zullen Epic Games Store gebruikers hun eigen rijk kunnen bouwen en uitbreiden in Europa Universalis IV. Europa Universalis IV vervangt The Escapists uit de wekelijkse rotatie van gratis games, vergeet deze dus niet gratis te claimen zolang dat nog kan.

Europa Universalis IV zal beschikbaar zijn tot 7 oktober. Welke game we daarna mogen verwachten zullen we vast en zeker volgende week te horen krijgen.