Er doet al geruime tijd een gerucht de ronde dat de Metroid Prime Trilogy naar de Nintendo Switch gaat komen. Volgens Emily Rodgers is dit mogelijk niet het geval. De bekende ‘industry insider’ laat namelijk weten dat Nintendo op dit moment wel degelijk bezig is met de eerste Metroid Prime, maar het is mogelijk dat deze niet met de andere twee delen samen zal verschijnen.

De bedoeling is dat het los wordt aangeboden, al is ook dat niet helemaal zeker. Het is dus onduidelijk waar Nintendo precies voor zal kiezen.

“I’m not sure if we’re getting a ‘trilogy’ or just a re-release of the first game. I’m leaning toward the latter, but I hope we get the former.”