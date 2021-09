Later in oktober zal Nintendo het Switch Online abonnement van een extra laag voorzien. Tegen een meerprijs zul je dan toegang krijgen tot klassiekers van de Nintendo 64 en de SEGA Mega Drive, die zelfs met speciale controllers gespeeld kunnen worden.

Nu zijn er wat screenshots gedeeld van hoe de games ogen in hun standaard 4:3 weergave op de Nintendo Switch. Veel beeldmateriaal is er nog niet, maar het geeft enige indicatie. Het is nu wachten tot de datum bekend wordt gemaakt waarop de titels beschikbaar komen en wat de hogere abonnementsprijs zal zijn.