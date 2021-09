De PlayStation 5 is al bijna een jaar uit, maar de console is nog steeds moeilijk te verkrijgen. Toch heeft dit de snelheid qua verkopen niet in de weg gestaan. Dat geldt helemaal voor het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe console van Sony is in het Verenigd Koninkrijk sinds vorige maand meer dan één miljoen keer over de toonbank gegaan. Hiermee is de PlayStation 5 de snelst verkochte console van Sony ooit in dat land.

Dit record was voorheen in handen van de PlayStation 4, waar in 42 weken meer dan één miljoen exemplaren van werden verkocht. De PS5 deed hetzelfde in 39 weken.