Volgende week dinsdag zal Sony de line-up van PlayStation Plus games weer vervangen, gezien we dan in oktober zitten. Zoals gebruikelijk is, heeft men op de woensdag ervoor de line-up bekendgemaakt en dat maakt dat we nu zeker weten welke titels naar de service komen.

Het eerdere lek blijkt te kloppen, want het is inderdaad Hell Let Loose voor de PlayStation 5 en Mortal Kombat X met PGA Tour 2021 voor de PlayStation 4. En daarmee mag er van een mooie line-up gesproken worden, zeker als je bedenkt dat Hell Let Loose een nieuwe game is.

De huidige games: Hitman 2, Predator: Hunting Grounds en Overcooked 2! All You Can Eat zijn nog tot aanstaande dinsdag in de ochtend beschikbaar om te downloaden. Ook kan je ze aan je downloadlijst toevoegen, zodat je er op een later moment toegang toe hebt.