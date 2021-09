We naderen het einde van de maand en dus is het ook bijna tijd voor de aankondiging van de volgende reeks PlayStation Plus games. Die aankondiging staat gepland voor komende week, maar het lijkt erop dat de games nu al vroegtijdig gelekt zijn.

De informatie is afkomstig van de Franse website Dealabs. Via deze site werden ook de PlayStation Plus games van september gelekt en toen bleek het exact te kloppen. Daarom lijkt het aannemelijk dat Dealabs het ook deze keer bij het rechte eind heeft, al is dat natuurlijk nog even afwachten. Hoe dan ook, volgens Dealabs kunnen abonnees van PlayStation Plus in oktober de volgende games zonder extra kosten downloaden:

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4)

Houd er rekening mee dat het hier om een gerucht gaat, totdat Sony de officiële aankondiging over een paar dagen doet. Toch zat Dealabs in het verleden dus al goed met gelekte informatie, waardoor dit vrij betrouwbaar lijkt. Mochten de gelekte games kloppen, ben je dan tevreden met de line-up voor oktober? Laat het hieronder weten.