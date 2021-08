Aanstaande woensdag zal Sony bekendmaken welke games PlayStation Plus abonnees in september mogen verwelkomen. Maar zoals wel vaker gebeurt, zijn de titels van september ogenschijnlijk gelekt. De Franse website Dealabs meldt namelijk waar de line-up voor de aankomende maand uit bestaat.

Voor de PlayStation 5 mogen we Overcooked: All You Can Eat verwachten en op de PlayStation 4 Hitman II samen met Predator: Hunting Grounds. Deze line-up is niet officieel aangekondigd door Sony, dus de bevestiging moet nog volgen. Wel staat Dealabs bekend als een betrouwbaar platform, wat het dus enige waarde geeft.