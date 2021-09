De Oculus Quest en diens opvolger zijn op het moment de enige virtual reality headsets die geen andere hardware nodig hebben om te gebruiken. Het ziet er naar uit dat Valve dit ook wil gaan doen met hun volgende vr-headset.

Volgens YouTuber Brad Lynch zijn er in de data van SteamVR interessante dingen ontdekt over een mogelijke Valve Index 2. De codenaam van de nieuwe virtual reality headset is ‘Deckard’ en zal een op zichzelf staand product worden. Je hebt dus geen pc meer nodig.

Waarom deze YouTuber denkt dat de volgende vr-headset geen andere hardware nodig heeft om te gebruiken, kan je hieronder horen en zien.