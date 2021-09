Sony heeft weer een nieuwe sale gelanceerd in de PlayStation Store en die draait dit keer om blockbusters. Oftewel, de sale bestaat primair uit grote titels van Triple-A ontwikkelaars en uitgevers. En dat zien we ook gedeeltelijk terug in de onderstaande lijst met titels.

DOOM Eternal, Days Gone, Dishonored, The Last of Us: Part II, slechts een paar games die je gespeeld moet hebben. Het onderstaande overzicht is een greep uit het totale aanbod en met 124 aanbiedingen is het zeker even de moeite waard om een kijkje te nemen.

Je kunt de sale hier in de PlayStation Store vinden.

Call of Duty: Modern Warfare – Van €69,99 voor €34,99

Mortal Kombat 11 – Van €49,99 voor €17,49

The Last of Us Part II – Van €39,99 voor €25,99

Cyberpunk 2077 – Van €49,99 voor €33,49

Need for Speed Heat Deluxe Edition – Van €79,99 voor €19,99

Disco Elysium – The Final Cut – Van €39,99 voor €31,99

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5 – Van €29,99 voor €19,49

Green Hell – Van €24,99 voor €19,99

DOOM Eternal – Van €69,99 voor €27,99

Cuphead – Van €19,99 voor €14,99

The Walking Dead: Saints & Sinners – Van €39,99 voor €27,99

Rayman Legends – Van €19,99 voor €4,99

De Sims 4 Stedelijk Leven – Van €39,99 voor €19,99

Days Gone Digital Deluxe Edition – Van €49,99 voor €29,99

Gods Will Fall – Van €24,99 voor €9,99

Ash of Gods: Redemption – Van €29,99 voor €5,99

New Gundam Breaker – Van €59,99 voor €19,79

Gods Will Fall – Valiant Edition – Van €32,26 voor €12,90

Knockout City Deluxe Edition – Van €29,99 voor €14,99

Farming Simulator 19 – Season Pass – Van €39,99 voor €23,99

Dishonored: Death of the Outsider – Deluxe Bundle – Van €69,99 voor €34,99

Five Nights at Freddy’s – Van €7,99 voor €5,59

Yooka-Laylee: Buddy Duo Bundle – Van €44,99 voor €11,24

