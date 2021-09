Het is al een tijdje stil rondom Scorn en het ziet er naar uit dat dit niet zonder reden is. Het was de bedoeling dat de horrortitel dit jaar zou verschijnen, maar deze plannen zijn kennelijk veranderd.

In een persbericht van uitgever Kepler Interactive – waar de ontwikkelaar van Scorn deel van uitmaakt – staan games die in 2022 zullen verschijnen. De genoemde horrorgame is hier één van. Het was echter de bedoeling dat het spel dit jaar nog uitkwam.

Er is nooit een officieel bericht naar buiten gekomen dat Scorn is uitgesteld, dus het is de vraag of het hier een fout betreft of dat het spel daadwerkelijk pas in 2022 zal verschijnen. Hopelijk krijgen we hier snel duidelijkheid over.