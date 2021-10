Layers of Fear is geen onbekende naam in de horror wereld. Als je deze game ooit gespeeld hebt, zal het niet meer zo gemakkelijk zijn om te verven ter ontspanning. Ontwikkelaar Bloober Team gooit er na twee games nog een schepje bovenop met de aankondiging van een (mogelijk indirect) vervolg, dit met de onderstaande trailer.

Met als afsluiter ‘Your Fear Will Return’ gevolgd door 2022, weten we in ieder geval wat ons staat te wachten aankomend jaar. De nieuwe game, waarvan de exacte naam nog onbekend is, wordt gemaakt met de Unreal Engine 5. De game zal er grafisch ongetwijfeld piekfijn uit gaan zien.