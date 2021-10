The Touryst verscheen enkele weken terug op de PlayStation 5 nadat deze eerder verscheen op de Xbox en pc. Dat is uiteraard niet speciaal, al bereikt de game wel een belangrijke mijlpaal op de PS5.

Volgens John Linnemand en Richard Leadbetter van Digital Foundry is The Touryst de allereerste game die native 8K resolutie en 60fps ondersteunt op de PS5, al merkt dat haast niemand. Reden hiervoor is het gebrek aan monitoren of tv’s bij je thuis en het feit dat de PS5 zelfs nog geen mogelijkheid heeft om games te draaien in een 8K resolutie.

Desalniettemin is het toch een knappe prestatie en in de onderstaande video wordt ook uitgelegd dat de game op 4K ook voordelen heeft door de 8K optimalisatie. Zo haalt men aan dat het beeld er scherper en beter uitziet.