Op de Tokyo Game Show 2021 is een nieuwe actie-RPG aangekondigd. De hack-and-slash game luistert naar de naam Arise of Awakener en pakte uit met een mooie trailer, die je hieronder kan bekijken. De titel staat gepland voor 2023 en zal op de pc én PlayStation consoles verschijnen.

In de game kan je spelen met drie verschillende personages, die in speelstijl ruwweg overeenkomen met gekende klassen als krijger, boogschutter en magiër. Ook zal je een draak kunnen berijden. We zijn benieuwd of Arise of Awakener zal weten te overtuigen.