In een speciale Xbox toegankelijkheid showcase heeft Microsoft heel wat nieuwe features onthuld. De presentatie duurt veertig minuten en is hieronder te bekijken. Zo komt er meer duidelijkheid welke games over toegankelijkheidsopties beschikken. Daarvoor worden er maar liefst twintig tags toegevoegd, die bijvoorbeeld aangeven dat de besturing kan worden aangepast of dat de menu’s ook zijn ingesproken.

Iedereen die deel uitmaakt van de Xbox Accessibility Insiders League kan hier nu al gebruik van maken. Microsoft zegt goed naar de feedback te luisteren en op basis daarvan wijzigingen door te voeren. De tags komen ook naar de Xbox App voor de pc, de Xbox Game Pass apps en Xbox.com. Verder komen er nog speciale features voor mensen die kleurenblind zijn en globale speech-to-text en text-to-speech mogelijkheden voor de chat.