Review | Nacon Revolution X – Nacon zorgt al jaren voor alternatieve controllers voor gamers. Van goedkopere opties voor de PlayStation consoles tot pro controllers voor de gamers die net dat beetje extra willen voor hun speelervaring. Nu brengt Nacon niet alleen voor de PlayStation consoles controllers uit, ook Xbox gamers hebben de mogelijkheid om een Nacon controller aan te schaffen en te gebruiken. Maar willen de Xbox gamers dit wel? Microsoft biedt zelf namelijk erg goede controllers en met de laatste tweaks is de Xbox Series controller, die bij de Series X|S geleverd wordt, een zeer goede. De veel duurdere Elite Series 2 controller is een van de betere controllers op de markt, maar heeft wel een fors prijskaartje. Waar past de Revolution X in dit plaatje? Hopelijk niet in de prullenbak…

Het design straalt ‘goedkoop’ uit

Als je de Revolution X vergelijkt met de voorgaande controllers die Nacon heeft uitgebracht, lijken zij dit keer de plank volledig mis te slaan. Om uit te leggen waar dit aan ligt, refereer ik naar de zijkanten van de hendels. Deze hebben namelijk geprofileerde textuur, wat de controller niet stoer of gamey doet ogen, maar erg goedkoop. Op de facebuttons zijn de letters er bijvoorbeeld groot op geprint, wat mij als eerste indruk geeft dat de controller zo te vinden is op AliExpress. Het is gewoon geen aantrekkelijk design en dit kan Nacon gewoonweg veel beter. In lijn met dit ‘stoere’ design hebben de bumpers en triggers een soort extra inkeping gekregen. Compleet functieloos en het voegt ook amper iets toe aan het comfort.

Wat de Revolution X verder biedt zijn 4 S-knoppen (shortcut knoppen) waar je andere knoppen aan kunt toewijzen voor betere toegankelijkheid onder het gamen. Om de controller optimaal te kunnen gebruiken, is onder de Home-knop ook een Share-knop te vinden. Alles wat je van een gewone Xbox controller verwacht, zit hier ook op en dat samen met de S-knoppen. Tussen de S-knoppen, onderop de controller, heb je een profielknop waarmee je kunt schakelen tussen vier verschillende opgeslagen profielen. Naast de profielknop heb je ook nog een schuifknop, waarmee je kunt schakelen tussen een klassieke modus (S-knoppen on-the-fly toewijzen) en een geavanceerde modus (via de Revolution X software op de Xbox). Omdat het hier een bedrade controller betreft, kun je door middel van de bijgeleverde USB-C kabel de controller aansluiten op je Xbox.

Recycle werk van bestaande onderdelen

Hoe voelt de controller in je handen? Dit is nu ook niet echt iets om over naar huis te schrijven. Het hoofdstuk ‘Ergonomie’ is denk ik gemakshalve overgeslagen tijdens het ontwikkelproces. De uitsteeksels waar de triggers in gehuisd zijn, lijken qua positie niet fijn geplaatst ten opzichte van je middelvingers die eronder dienen te rusten. Pas met een zeer specifieke greep liggen je handen correct wat bijna claustrofobisch is bij normaal gebruik. In vergelijking met de Revolution 3, lijkt hier de uitwerking simpelweg minder goed uit de verf te komen. Maar dat is nog iets waar mee om te gaan valt.

De d-pad en de pookjes lijken echter stil te staan in de tijd. Of eigenlijk is een betere verklaring dat Nacon oude onderdelen van voorgaande controllers wederom toepast op de Revolution X. In dit geval is dat geen goede zaak, omdat er genoeg kritiek is op deze onderdelen. De pookjes zijn in deze voorzien van weinig weerstand, wat voor sommige gamers een pluspunt kan zijn en bij gebruik werken deze ook gewoon soepel, dus hier komen ze wel mee weg. Als je tegenwoordig om je heen kijkt wat de concurrentie weet te produceren op het gebied van d-pads, dan is die van Nacon een grap. Je kan het niet meer maken om zo’n ondermaats onderdeel met slechte feedback op je controller te verwerken, als je directe alternatief de normale Xbox controller is.

Nacon, genoeg is genoeg

De facebuttons lijken wel wat steviger te zijn en zijn eigenlijk ook wel fijn om in te klikken. Maar helaas, de vreugde van deze ervaring wordt kapot geslagen alsof een dief een ruit ingooit met een baksteen. De triggers zijn nog steeds niet veranderd en hanteren een design dat wederom schuin afgewerkt is, en ontzettend irritant voelt bij langdurig gebruik. Het lijkt alsof Nacon met de oogkleppen op gewoon niet naar de kritieken wil luisteren. Want ja, toen ik bij hun op kantoor was werd er specifiek meegedeeld dat zij van de kritieken op de triggers bewust waren. Twee jaar later is er nog niks veranderd en hebben we weer te maken met triggers, die naar de standaard van de industrie ruim ondermaats is. Nacon, doe hier iets aan.

Gelukkig is er deels wel iets gedaan aan de S-knoppen. Voorheen waren deze veel te vlak en qua comfort niet zo intuïtief om te gebruiken, dan wanneer je bijvoorbeeld peddles of ordinaire uitstekende knoppen zou hebben. De S1- en S3-knoppen, die rusten onder de vingertoppen van je middelvingers als je de controller vasthoudt, zijn nu zeer fijne toegankelijk druktoetsen geworden. Het is dan weer zo jammer dat er maar voor de helft geluisterd is, want de andere twee S-knoppen zitten op een vlakke wijze eronder. Het scheelt wel dat deze knoppen verlengd zijn, waardoor je met je ringvingers het net wat beter kan aantikken, maar ideaal is anders. Als een van de weinig overtuigende pluspunten is de software die beschikbaar is voor de Revolution X erg uitgebreid, duidelijk en prima in gebruik op je Xbox systeem. Hierin kun je werkelijk alles aanpassen: van de audio tweaken tot aan de responsiviteit van de pookjes en de kleuren van de RGB cirkel aanpassen voor het rechter pookje.

Dolby Atmos op de doos is een lokkertje

Maar dan staat er op de doos dat je via deze controller gebruik kan maken van Dolby Atmos, de geluidssoftware waarmee je onder andere je geluid extra kan tweaken, maar ook de virtuele surround sound van Dolby kunt gebruiken. Hoewel we niet de software van Dolby hier gaan bespreken omdat het een op zichzelf losstaand product is, moet dit product wel goed tot zijn recht kunnen komen als je hier gebruik van wilt maken. Dit kan niet echt met de Revolution X, aangezien de audiochip in de controller barslecht is. Niet alleen is het maximale volume flink beperkt op je headset (verschillende soorten getest overigens) via de controller, ook gaat het gepaard met een flinke dosis ruis. Dus Dolby Atmos klinkt leuk op de doos, maar als de Revolution X je geluidskwaliteit verslechterd door de slechte audiochip, schiet dat natuurlijk niet echt op.

Voor € 110,- haal je deze controller in huis, maar waarom je dit zou willen zou ik eerlijk gezegd niet weten. De bijgeleverde controller van Xbox overtreft de Revolution X op elk vlak en onlangs heb ik nog de Razer Wolverine V2 besproken, die van beduidend betere kwaliteit is voor slechts een tientje meer. Voor ongeveer 60 á 70 euro meer heb je de Elite Series 2, wat in elk opzicht de meest superieure controller is, mocht je als hoofdreden de extra knoppen onder je vingers willen hebben. Tijdens het gebruiken van de Revolution X zou ik de prijs geschat hebben op ongeveer 50 á 60 euro, maar € 110,- is eigenlijk gewoon de consument belazeren. Mijn excuses, maar op een paar goede elementen na moet Nacon eens nagaan of het niet tijd is om echt hun best te gaan doen zoals de rest van de concurrentie.