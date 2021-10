Ben jij iemand die graag wat originaliteit in games ziet, dan is Red Goes Faster waarschijnlijk een titel om in de gaten te houden. Het combineert namelijk twee genres, die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben.

Red Goes Faster schotelt je een racegame voor die tegelijkertijd een heus liefdesverhaal vertelt. Je zal constant schakelen tussen snelle actie en het moeten omgaan met een complexe liefdesdriehoek. Hoe dit exact in elkaar zal steken, is helaas nog niet bekend.

Maakt Red Goes Faster je nieuwsgierig, dan zal je wel wat geduld moeten opbrengen voordat je met deze titel aan de slag kunt. Het spel komt pas in 2024 uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Waar we het nu mee moeten doen is een teaser trailer, die je hieronder kan checken.