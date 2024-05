Als je geen genoeg kan krijgen van mech-actie, dan is de Gundam franchise zeker iets voor jou. Gelukkig komt er met enige regelmaat een nieuwe Gundam Breaker-game uit en dat is ook dit jaar weer het geval. Enkele maanden terug werd Gundam Breaker 4 al aangekondigd en nu is ook de releasedatum bekendgemaakt.

Gundam Breaker 4 zal namelijk op 29 augustus verschijnen voor de PlayStation, Nintendo Switch en pc. De game kent ook enkele speciale edities, waarover je hier meer kunt lezen. Benieuwd wat Gundam Breaker 4 jou allemaal voorschotelt? Kijk dan gauw de nieuwe trailer hieronder.