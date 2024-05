THQ Nordic is al enige tijd bezig met de remake van Gothic, een RPG uit 2001 die destijds warm onthaald werd op pc. We horen er eigenlijk maar weinig over en het is nog steeds wachten op een releasedatum. Terwijl we wachten is nu de Gothic Classic Khorinis Saga aangekondigd. Deze collectie bevat Gothic Classic Edition en Gothic 2: Complete Edition.

Deze bundel is exclusief voor de Nintendo Switch en verschijnt op 27 juni. Het prijskaartje van deze bundel is € 39,99. Opmerkelijk is dat deze uitgave alleen fysiek te koop is. Wil je de games digitaal spelen, dan dien je ze apart aan te schaffen voor € 29,99. Los zijn ze overigens al beschikbaar.

Goed om te weten: het gaat hier om ports van de originele versies en dus geen volledige remakes.