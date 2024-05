Met het sluiten van Tango Gameworks en Arkane Austin heeft Microsoft een gevoelige snaar geraakt in de industrie. Met name de sluiting van Tango Gameworks zorgt voor veel onbegrip omdat deze ontwikkelaar verantwoordelijk is voor het uitstekende en succesvolle Hi-Fi Rush.

Arkane Austin heeft geen goede beurt gemaakt met Redfall, maar de studio nu sluiten kwam alsnog als donderslag bij heldere hemel. Nu we een aantal dagen verder zijn komt er meer informatie naar buiten. Jason Schreier van Bloomberg meldt op basis van anonieme bronnen dat beide ontwikkelaars bezig waren met een pitch voor nieuwe games.

Zo zou Arkane Austin bezig zijn geweest met het pitchen van een nieuwe Dishonored achtige game en Tango Gameworks keek naar de mogelijkheden voor Hi-Fi Rush 2. Gezien die laatste game een behoorlijk succes was is het de vraag of er ooit een vervolg komt. Indien zo, dan zal daar nu een andere ontwikkelaar opgezet moeten worden.

Overigens schrijft Schreier in hetzelfde artikel dat Microsoft nog niet klaar is met de reorganisatie. Of dit betekent dat er nog meer studio’s gaan sluiten is niet bekend, maar het ziet er naar uit dat er nog wel meer ontslagen gaan vallen.