Sonic – de razendsnelle blauwe egel van SEGA – is zo’n legendarische videogamefiguur die al decennia niet meer van ons scherm weg te krijgen is. Ontwikkelaars blijven ook hun uiterste beste doen om hem in nieuwe jasjes te steken en verkennen zelfs andere genres dan de 2D platformvehikels waarmee hij bekend geworden is.

Case and point: het aangekondigde Sonic Rumble. Deze mobiele titel voor Android en iOS verschijnt nog deze winter en geeft je een heuse Battle Royale, waarin 32 Sonic personages het in razendsnelle gameplay tegen elkaar zullen opnemen. Zo snel mogelijk ringen verzamelen en anderen uitschakelen… dat is de boodschap.

De onderstaande aankondigingstrailer doet het concept meer eer aan dan wij in woorden kunnen doen. Zeker even kijken dus!