Met de opkomst van Xbox Game Pass en het uitbrengen van first-party games via de service direct op de release, kon Sony niet veel anders dan reageren met een alternatief. Dit hebben we nu in de vorm van PlayStation Plus Extra en Premium met als grote verschil dat Sony zijn grote titels niet op de dag van release via zijn dienst beschikbaar stelt.

Sony is hier vaak naar gevraagd, maar in interviews werd altijd aangegeven dat het niet logisch is om grote triple-a releases vanaf de release direct beschikbaar te stellen via een betaaldienst. Dit omdat er simpelweg meer geld te verdienen valt met losse verkopen, wat de enorme kosten van de ontwikkeling dekt.

Uit een analyse van Mat Piscatella van Circana, blijkt dat de uitgaven aan videogame lidmaatschappen min of meer zijn gestagneerd (in de VS). Hij meldt op X dat er over een periode van een jaar (maart 2023 – maart 2024) slechts een groei van 1% is geweest. In dezelfde periode een jaar eerder was de groei slechts 2%.

Voor Microsoft is een continue groei belangrijk om de kosten te dekken die gemaakt worden om nieuwe games direct op Xbox Game Pass aan te bieden, maar als die groei niet toeneemt ontstaat er een vacuüm. Sony heeft altijd volgehouden dat het business model van Microsoft in dat opzicht niet houdbaar is en de vraag is nu of ze gelijk hebben (gekregen).