Vorige week werden er deels in het teken van de Tokyo Game Show al wat nieuwe games aan Xbox Game Pass toegevoegd, maar dat is lang niet alles. Vanmiddag heeft Microsoft namelijk nog wat titels aangekondigd die vandaag en op korte termijn beschikbaar gesteld zullen worden via de service.

Zoals gebruikelijk hebben we alles netjes op een rijtje gezet en zodoende verwijzen we je graag naar het overzicht hieronder:

Vandaag

Totally Accurate Battle Simulator (Console, cloud en pc)

7 oktober

The Procession to Calvary (Console, cloud en pc)

Visage (Console, cloud en pc)

12 oktober

Back 4 Blood (Console, cloud en pc)

Destiny 2: Beyond Light (pc)

14 oktober

Ring of Pain (Console, cloud en pc)

The Riftbreaker (Console, cloud en pc)

The Good Life (Console, cloud en pc)

Verder stipt Microsoft nogmaals aan dat Xbox Game Pass Ultimate gebruikers nu deel kunnen nemen aan de Xbox Cloud Gaming beta via de Xbox applicatie voor Windows 10 of hoger.

Xbox Game Pass Ultimate abonnement nodig? Klik hier om te bestellen.