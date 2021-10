De Tokyo Game Show is gisteren begonnen en veel uitgevers en ontwikkelaars tonen daar de nieuwste games of onthullen meer over reeds aangekondigde projecten. Microsoft is ook aanwezig op deze beurs en heeft goed nieuws voor de gebruikers van Xbox Game Pass.

Zowel Scarlet Nexus als AI: The Somnium Files zijn toegevoegd aan de al vrij uitgebreide bibliotheek van games. En dat is na Marvel’s Avengers al de tweede en derde toevoeging deze week. Scarlet Nexus volgt ook relatief snel op de release, gezien de game een paar maanden terug uitkwam. Hier lees je meer over wat wij ervan vonden.