Bandai Namco wist met Scarlet Nexus hoge ogen te gooien en heeft de game ondertussen al voorzien van verschillende updates en extra content. De Japanse ontwikkelaar/uitgever is nog niet klaar met de game en heeft nu wederom het een en ander uitgebracht.

Iedereen kan nu versie 1.05 van Scarlet Nexus downloaden. Deze voegt de ‘Battle Simulator’ toe, waarmee je opnieuw kunt vechten tegen de bazen die je bent tegengekomen tijdens het avontuur. Tevens zijn er met de update twintig nieuwe uitdagingen toegevoegd.

Er is ook nieuwe content beschikbaar, maar daar zal je €7,99 voor moeten betalen. Het gaat om het ‘Bond Enhancement Pack 2’. Dit pakket bevat nieuwe kostuum- en wapensets voor alle personages. Het pakket bevat tevens nieuwe Bond Episodes, nieuwe SAS-vaardigheden verkregen via Bond Level Expansion (Bond Level EX) en manieren om te genieten van nieuwe kanten van je favoriete personages, die je in de hoofdgame niet hebt gezien.