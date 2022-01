De release van Scarlet Nexus vorig jaar wist op vele vlakken positief te verrassen: deze actievolle RPG had een diepgaande plot, leuke combat en fijne personages om te leren kennen. Een sequel zou dus wel op zijn plaats zijn en regisseur Kenji Anabuki denkt hier hetzelfde over. Hij sprak immers met Inverse over deze hypothetische sequel.

“If there is a sequel, I would personally want to utilize the ‘superpower’ theme in areas other than battles. The world and settings of the story could potentially be created to suit an even more mature audience; by exploring themes like the dangers of having or using superpowers.”