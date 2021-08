Eind juni verscheen het flitsende Scarlet Nexus en deze actievolle game met anime elementen liet zeker een goede indruk achter. In onze review van de game gaven wij deze titel immers een uitstekende score. Wie graag nog kennis wil maken met Scarlet Nexus, mag zich nu gelukkig prijzen.

Scarlet Nexus is namelijk de nieuwe PlayStation Store deal van de week en zowel de standaard als de deluxe editie zijn in de aanbieding. Beide edities zijn van 40% korting voorzien en de details van deze deals kan je hieronder vinden. Mocht je gebruik willen maken van deze deal, dan kan je via de onderstaande links direct naar de PlayStation Store toe.